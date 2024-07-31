Fenerbahçe’nin ilgilendiğini açıkladılar: İşte Lauriente için istenen bonservis bedeli!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:29

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:29

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Sky Sports'ta katıldığı yayında Armand Lauriente'nin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Carnevali, Lauriente'yle ilgilenen kulüpler olduğunu belirtirken bu kulüplerden birinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Lauriente'nin transfer durumuna ilişkin Carnevali, "Rakamaların ötesinde bu, onu isteyen kulüplere de bağlı. Lauriente başka istekleri de olan bir futbolcu. Marsilya ilgileniyor ve Mourinho ile Fenerbahçe de var. Bizim için önemli olan onun değeri. 15-20 milyon Euro olabilir. Bizim tercih edebileceğimiz doğru rakam bu." dedi.

ARMAND LAURIENTE'NİN KARİYERİ

Futobl kariyerine Rennes'in altyapısında başlayan Armand Lauriente, sonrasında Orleans ve Loriente'te kiralı olarak oynadı.

Genç futbolcu, 2022/23 sezonunda Sassuolo'ya imza attı.

Geçtiğimiz sezon Sassuolo'yla küme düşen 25 yaşındaki futbolcu, 40 maçta süre alırken 5 gol ve 6 asist kaydetti.