Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinde flaş gelişme!

14 Ağustos 2022 Pazar, 15:55

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet pozisyonuna bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de İspanya'da Valencia forması giyen Maxi Gomez olmuştu. Gomez konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Maxi Gomez'in hem sportif hem de ekonomik nedenlerle takımda kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Yakın zamanda Fenerbahçe'nin Maxi Gomez için 5 milyon Euro teklif yaptığı ve Valencia'nın bu transfer teklifini reddettiği belirtildi.

Ancak iddialara göre Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için yeni bir teklif yapacak. Sarı-lacivertliler daha yüksek bir teklifle Valencia'nın kapısını çalacak.

Valencia ile Fenerbahçe arasında mali açıdan bir uçurum olduğu ifade ediliyor. Valencia, daha önce 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklediği oyuncu için bu rakamı 12 milyon Euro’ya kadar indirdi. Tüm gözler Fenerbahçe'nin yapacağı ikinci teklife çevrildi.

SÜPER LİG'E SICAK BAKIYOR

Öte yandan haberde, Maxi'nin Süper Lig'de forma giymeye ikna olduğu, ayağındaki sakatlıktan kurtulduğu ve takımla birlikte çalışmalara başladığı da hatırlatıldı.

Fenerbahçe’nin Maxi Gomez transferinde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Valencia, sözleşmesi 2024'te bitecek hücum oyuncusu için Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif bekliyor. Diğer taraftan da Valencia kendi transfer planlaması doğrultusunda hamleler yapmaya hazırlanıyor. Maxi Gomez geçen sezon 32 maçta 5 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.