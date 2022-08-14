UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki Siebert yönetecek.
Mücadelede, Siebert'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.
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