Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de büyük kriz: Futbolcu kampı terk etti
Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanan Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le eşleşti. Maça haftalar kala Ukrayna ekibinde şok eden bir gelişme yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in konuğu olacak.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle karşılaşmanın Polonya'da oynanacağı açıklandı. Buna göre Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
DİNAMO KİEV'DE BÜYÜK KRİZ
FIFA, Ukrayna'daki işgalden etkilenen yabancı oyuncuların sözleşmelerini Haziran 2023'e kadar askıya almalarına izin verdi. FIFA yeni kararıyla oyuncuların ve teknik direktörlerin dönüşlerini erteleme kararı almalarına izin veriyor.
FIFA'nın açıkladığı karar şu şekilde:
"Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ve antrenörler ile karşılıklı anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular ve antrenörler sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacaklar."
MAÇA 20 GÜN KALA TSİTAİSHVİLİ KAMPI TERK ETTİ
Milliyet'in haberine göre, Dynamo Kiev'in Gürcü futbolcusu Tsitaishvili, takımın hazırlık kampını terk ederek Ukrayna ekibiyle sözleşmesini UEFA'nın kararı doğrultusunda dondurdu.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre oyuncu kamptan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Wisla Krakow'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun, yeniden bu ülkede top koşturabilmek için böyle bir harekette bulunduğu bildirildi.
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