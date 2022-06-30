Samsunspor, kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 30 yaşındaki Jakub Szumski'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 16:56
Samsunspor, kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 30 yaşındaki Jakub Szumski ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2020-2021 sezonunda transfer olan Polonyalı kaleci, Süper Lig'de 20 maçta forma giydi. Szumski, geçen sezon ise Spor Toto 1. Lig'de 33 karşılaşmada görev aldı.


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