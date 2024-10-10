Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United'a Noussair Mazraoui'den kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Manchester United'da Faslı oyuncu Noussair Mazraoui'nin kalbinde sorun olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'a kötü bir haber geldi.
İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın haberine göre; Manchester United'ın sağ beki Noussair Mazraoui'ye kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu.
2-3 HAFTA OYNAMAYACAK
Faslı futbolcunun, rahatsızlığı sebebiyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Tecrübeli futbolcu Mazraoui'nin geçmiş dönemlerde de kalp sorunları yaşadığı bildirildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Habere göre 26 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Brentford, Fenerbahçe, West Ham United ve Leicester City maçlarında forma giyemeyecek.
Manchester United, temsilcimiz Fenerbahçe ile 24 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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