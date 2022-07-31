Fenerbahçe'nin rakibi Slovacko'nun teknik direktörü: Fenerbahçe'den korkmuyoruz

31 Temmuz 2022 Pazar, 22:45

Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile 4 Ağustos'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Slovacko cephesinden Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili değerlendirmeler geldi.

SVEDIK, 2-2 BİTEN MAÇ SONRASINDA KONUŞTU

Slovacko, ligin ilk haftasında deplasmanda Zbrojovka ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Martin Svedik oyuncularının genel performansından memnun kalmadı.

Svedik, "Takım futbolu açısından baktığımızda tutarsızlık vardı. Bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Şans yakalamamıza rağmen istediğimiz golleri atamadık. Orta alandaki toplarda isabet konusunda iyi değildik, anahtar pasları da iyi yapamadık. Bu performans benim için yeterli değil. Daha farklı şeyler yapmalıydık" dedi.

"FENERBAHÇE KESİNLİKLE BİZİ ELEYEMEYECEK"

Öte yandan Slovacko'nun teknik patronu Fenerbahçe maçı hakkında da konuştu. Svedik, "Tipolojik olarak halen doğru forvetten yoksunuz. Bu yüzden transfer yapabiliriz. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ama rakibimiz Fenerbahçe kesinlikle bizi elemeyi başaramayacak. Biz kadromuzu da teslim ettik" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAMIZA GEREK YOK"

Fenerbahçe karşılaşmasının farklı bir maç olacağı fikrini savunan Slovacko'nun teknik direktörü, "Tamamen farklı bir oyun olacak. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Atmosfer konusunda da bir korkumuz yok. Çekingenliği ortadan kaldıracağız. Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Bu tip takımlarla oynayabileceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.