Fenerbahçe'nin Saint-Etienne'den hedefi: Denis Bouanga

06 Haziran 2022 Pazartesi, 22:15

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir haber geldi.

Fransız basınında yer alan haberde sarı-lacivertlilerin, Ligue 1'de Saint-Etienne forması giyen Denis Bouanga ile ilgilendiği belirtildi.

LILLE VE MONTPELLIER TAKİPTE

Gabonlu futbolcunun Ligue 2'de forma giymek istemediği vurgulanırken, Saint-Etienne'nin de takımdaki piyasa değeri en yüksek futbolculardan biri olan Bouanga için pazarlıklara hazır olduğu aktarıldı.

27 yaşındaki futbolcunun Lille ve Montpellier tarafından da takip edildiğinin altı çizilirken, Montpellier'in oyuncunun maaşını ödemekte sıkıntı yaşayabileceği ifade edildi.

Geride kalan sezonda Saint-Etienne'de 37 maça çıkan Bouanga, 9 gol, 6 asistlik bir skor katkısı yaptı. Kanatlarda ve forvet hattında görev alabilen 27 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi ise gelecek yıl sona eriyor.