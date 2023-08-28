Eski Fenerbahçeli Diego Rossi yeni takımında siftah yaptı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Amerika Futbol Ligi (MLS) takımı Columbus Crew'e transfer olan Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, yeni kulübündeki ilk golünü kaydetti.
Fenerbahçe'den Columbus Crew takımına transfer olan Diego Rossi ilk golünü attı.
İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
MLS'te oynanan Columbus Crew - Toronto maçının ilk yarısında sahneye çıkan Uruguaylı futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında topu ağlara yolladı ve skoru 1-0 yaptı.
Rossi'nin açılış golünü kaydettiği maçta kazanan, 2-0'lık skorla Columbus Crew oldu.
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