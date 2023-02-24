Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Bu aşamada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Futbolseverler Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibini merak etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:25
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti. İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi...

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ya Kadıköy'de oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023 (Budapeşte)



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