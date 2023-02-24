İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:18

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:38

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe son 16 turuna doğrudan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Konferans Ligi’nde de Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Üç takımın da rakipleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te yapılacak. Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Fenerbahçe, son 16 turu eşleşmelerinde seri başı.

Sarı lacivertli takım Play Off turunu geçen şu takımlardan birisiyle eşleşecek: