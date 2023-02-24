İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off maçları tamamlandı. Grup maçlarını 1. bitirerek direkt son 16 turuna kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:18
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
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UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe son 16 turuna doğrudan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Konferans Ligi’nde de Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Üç takımın da rakipleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te yapılacak. Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Fenerbahçe, son 16 turu eşleşmelerinde seri başı.

Sarı lacivertli takım Play Off turunu geçen şu takımlardan birisiyle eşleşecek:

  • Manchester United (İngiltere)
  • Shakhtar (Ukrayna)
  • Union Berlin (Almanya)
  • Roma (İtalya)
  • Juventus (İtalya)
  • Sporting Lizbon (Portekiz)
  • Leverkusen (Almanya)
  • Sevilla (İspanya)

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