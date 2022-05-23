Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda temsil edecek olan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin tamamı belli oldu.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar belirlendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak. Bu turda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev veya Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek. Bu iki takımdan biriyle eşleşmesi, Fenerbahçe'nin sonraki turlardaki torbasını da belirleyecek.
Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Monaco, Midtjylland - AEK Larnaca galibi, Sturm Graz ve Union Saint-Gilloise olacak.
Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.
Sarı lacivertli ekip, eğer 3. ön eleme turunu da geçerse gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna kalacak. Buradaki muhtemel rakipleri ise bir önceki turdaki eşleşmesine bağlı olarak değişecek. Benfica veya Rangers ile eşleşip play-off turuna kalırsa seri başı olacak. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven ile eşleşir play-off turuna kalır ise seri başı olamayacak.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turları tarihleri şu şekilde:
2. Ön Eleme Turu:
Kura Çekimi: 15 Haziran
İlk Maçlar: 19-20 Haziran
Rövanşlar: 26-27 Haziran
3. Ön Eleme Turu:
Kura Çekimi: 18 Temmuz
İlk Maçlar: 2-3 Ağustos
Rövanşlar: 9 Ağustos
Play-off Turu Eşleşmeleri:
Kura Çekimi: 1 Ağustos
İlk Maçlar: 16-17 Ağustos
Rövanşlar: 23-24 Ağustos
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