Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler olacak

07 Ağustos 2022 Pazar, 15:06

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu.

Hürriyet'in haberine göre Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen genç oyuncunun, Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Yeni transfer Joao Pedro ise 20 numarayı giyecek.