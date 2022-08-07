Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler olacak
Fenerbahçe'de Arda Güler, Süper Lig'de bu sezon 10 numaralı formayı terletecek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu.
Hürriyet'in haberine göre Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen genç oyuncunun, Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
Yeni transfer Joao Pedro ise 20 numarayı giyecek.
Video Haberler
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Harem selamlık plaj!