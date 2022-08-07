Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler olacak

Fenerbahçe'de Arda Güler, Süper Lig'de bu sezon 10 numaralı formayı terletecek.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 15:06
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler olacak
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu.

Hürriyet'in haberine göre Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen genç oyuncunun, Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Yeni transfer Joao Pedro ise 20 numarayı giyecek.


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