Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Ağustos 2022 Pazar, 09:16

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayımlayacak.

EKSİKLER

Antalyaspor kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor.

53. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 12 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.