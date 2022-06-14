Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco oldu
Portekizli Mario Branco sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'de Futbol Direktörü olarak görev alacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından futbol direktörlüğü pozisyonu için bir başka Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağlandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Mario Branco, Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
"Fenerbahçe Kulübü'ne Futbol Direktörü olarak katılma ayrıcalığını yaşıyorum. Böyle büyük bir kulüpte çalışma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum. Bana duyulan güveni haklı çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birlikte yaşayacağımız her şeyi dört gözle bekliyorum."
İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKNİK KADROSU
1. Jorge Jesus (Teknik Direktör)
2. João de Deus( Yardımcı Antrenör)
3. Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)
4. Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)
5. Gil Henriques ( Maç Analisti)
6. Rodrigo Araújo (Video Analist)
7. Mário Branco (Operasyon Direktörü)
8. Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)
9. Marco Aurelio (Teknik Menajer)
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