Lincoln Henrique: Fenerbahçe için her şeyi vereceğim
FB TV'ye açıklamalarda bulunan Henrique, "Çok mutluyum, bu fırsattan dolayı çok motiveyim. Hiç şüphe yok ki sezon başladığında sahada Fenerbahçe için her şeyi vereceğim. Kulübün büyüklüğünden zaten bahsetmeme gerek yok. Türkiye'nin en büyük kulübü. Kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istiyorum." diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise şunları söyledi:
"Öncelikle kendisine 'hoş geldin' diyorum. Bu transferde ciddi emeği olan hem Sayın Başkanımıza hem de teknik direktörümüz Jorge Jesus'a teşekkür ediyorum. Bazı şeylerin mesajını evren insana yollar. Biz kendisiyle daha hiç konuşmadan ve transfer listemizde olmasına karar verdikten sonra kendisinin Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bu güzel bir detay. Burayı tanıyor, Türkiye'yi seviyor. Fenerbahçe'nin ne olduğunu biliyor. Camianın beklentilerini biliyor. Hocamızın da transfer listesinde başlarda olan bir isimdi. Güzel bir kavuşma olacak. Uzun yıllardır uzak kaldığımız Brezilya kültürüne geri dönme açısından da böyle güzel detayı taraftarlarımızla paylaşmakta mutluluk duyuyorum. Bundan sonrası kendisine, şansına bağlı. Sahada başarılar diliyorum kendisine."
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