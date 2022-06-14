Lincoln Henrique: Fenerbahçe için her şeyi vereceğim

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise şunları söyledi:

"Öncelikle kendisine 'hoş geldin' diyorum. Bu transferde ciddi emeği olan hem Sayın Başkanımıza hem de teknik direktörümüz Jorge Jesus'a teşekkür ediyorum. Bazı şeylerin mesajını evren insana yollar. Biz kendisiyle daha hiç konuşmadan ve transfer listemizde olmasına karar verdikten sonra kendisinin Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bu güzel bir detay. Burayı tanıyor, Türkiye'yi seviyor. Fenerbahçe'nin ne olduğunu biliyor. Camianın beklentilerini biliyor. Hocamızın da transfer listesinde başlarda olan bir isimdi. Güzel bir kavuşma olacak. Uzun yıllardır uzak kaldığımız Brezilya kültürüne geri dönme açısından da böyle güzel detayı taraftarlarımızla paylaşmakta mutluluk duyuyorum. Bundan sonrası kendisine, şansına bağlı. Sahada başarılar diliyorum kendisine."