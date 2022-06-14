Fenerbahçe'den teknik kadro açıklaması: Mehmet Aurelio geri döndü

14 Haziran 2022 Salı, 21:23

Bir dönem Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta futbol oynayan Brezilya uyruklu Türk futbolcu Mehmet Aurelio, antrenörlük kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

Oyunculuk döneminin ardından ilk olarak Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapan ve Göztepe ile Sakaryaspor'da tecrübe kazanan Aurelio, Çorumspor'da birinci adamlığa getirilmişti. 2019/20 sezonunda Fenerbahçe'de yabancı antrenör olan Aurelio, 2021 yılının Haziran ayında kulüple yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Aurelio, Fenerbahçe'nin yeni teknik menajeri oldu.

MARIO BRANCO FUTBOL DİREKTÖRÜ OLDU

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından futbol direktörlüğü pozisyonu için de bir başka Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Mario Branco, Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

"Fenerbahçe Kulübü'ne Futbol Direktörü olarak katılma ayrıcalığını yaşıyorum. Böyle büyük bir kulüpte çalışma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum. Bana duyulan güveni haklı çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birlikte yaşayacağımız her şeyi dört gözle bekliyorum."

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKNİK KADROSU

1. Jorge Jesus (Teknik Direktör)

2. João de Deus( Yardımcı Antrenör)

3. Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)

4. Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)

5. Gil Henriques ( Maç Analisti)

6. Rodrigo Araújo (Video Analist)

7. Mário Branco (Operasyon Direktörü)

8. Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)

9. Marco Aurelio (Teknik Menajer)