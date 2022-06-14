Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic'ten manidar paylaşım
Fenerbahçe Beko'da sezonu lig şampiyonluğuyla tamamlamasına rağmen koltuğu sallantıda olduğu konuşulan başantrenör Aleksandar Djordjevic'ten manidar bir paylaşım geldi. Sırp çalıştırıcının çok konuşulan sözlerinin ardından Dimitris Itoudis ve 3 yıllık sözleşme iddiaları ortaya çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin soru işareti olduğu günlerde manidar bir paylaşımda bulundu.
Sırp çalıştırıcı, görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğe gönderme yaparak sosyal medyada ses getirdi.
ŞAMPİYONLUK SONRASI MANİDAR PAYLAŞIM
Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Aleksandar Djordjevic, "Başarıya giden mutlak bir yol bilmiyorum ancak başarısızlık için bir tane biliyorum. O da herkesi memnun etme isteği. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.
“I DON'T KNOW AN INFALLIBLE ROUTE TO SUCCESS, BUT I KNOW ONE FOR SURE FAILURE. WANTING TO PLEASE EVERYONE”— Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) June 14, 2022
Yours truly ONE
Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile 2021 yılının Temmuz ayında 3 yıllık kontrat imzalamıştı.
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- 'O bize 'sürtük' diyor ama sayın başkan...'