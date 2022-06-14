Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic'ten manidar paylaşım

14 Haziran 2022 Salı, 18:37

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin soru işareti olduğu günlerde manidar bir paylaşımda bulundu.

Sırp çalıştırıcı, görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğe gönderme yaparak sosyal medyada ses getirdi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI MANİDAR PAYLAŞIM

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Aleksandar Djordjevic, "Başarıya giden mutlak bir yol bilmiyorum ancak başarısızlık için bir tane biliyorum. O da herkesi memnun etme isteği. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

“I DON'T KNOW AN INFALLIBLE ROUTE TO SUCCESS, BUT I KNOW ONE FOR SURE FAILURE. WANTING TO PLEASE EVERYONE”

Yours truly ONE — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) June 14, 2022

Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile 2021 yılının Temmuz ayında 3 yıllık kontrat imzalamıştı.