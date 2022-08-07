Fenerbahçe’nin yeni stoperleri Henrique ve Peres zirve için iddialı

07 Ağustos 2022 Pazar, 05:00

Peres, “İlk maçıma çıkmak için çok heyecanlı ve sabırsızım. Santos’tan takım arkadaşım Gustavo Henrique ile birlikte tekrar oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Bu sezon hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Hocamız Jorge Jesus, ‘Büyük oyuncular baskı altında oynamayı sever, çünkü baskı sizin kupalar kazanmak isteyen bir takımda olduğunuzun göstergesidir’ demişti. Ben de bu baskıyı seviyorum” dedi.

‘FUTBOL İÇİN YAŞIYOR’

Gustavo Henrique, “Jorge Jesus, çok büyük teknik direktör. O futbol için yaşıyor. Hedefimiz kupalar kazanmak. Şampiyon olmak için rakiplerimize karşı en iyi şekilde hazırlanacağız ve en iyi formumuzda olacağız. Burada tarihe geçmiş bütün büyük Brezilyalı futbolcular gibi tarihe geçmek istiyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanını başkan Ali Koç da takip etti. Koç, bir süre teknik direktör Jorge Jesus’la sohbet etti.