Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 27.01.2024 - 16:10

Devre arası transfer döneminde kadrosuna birçok yeni transfer yapan Fenerbahçe'nin yeni transferi, son olarak milli oyuncu Çağlar Söyüncü anlaştı. Haberlerin duyulmasının ardından sosyal medyada merak edilen Çağlar'ın kariyeri de araştırma konusu oldu. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağlar Söyüncü hangi takımlarda futbol oynadı?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir, Menemen'de dünyaya geldi. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen genç yetenek, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edildi ve aynı zamanda 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu.

Çağlar Söyüncü, futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da başladı. Burada forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı isteğiyle Bucaspor'a transfer oldu. Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

Çağlar Söyüncü, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı.

Bir sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti.

2014-2015 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer olmuştur ve sezona U-21 takımında başladı. Futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi. 2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere - iki gol kaydetti.

Çağlar Söyüncü, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giymektedir ve Altınordu Futbol Kulübü'nden 2.500.000 € bonservis bedeliyle transfer edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2006-2011 Menemen Belediyespor

2011-2013 Bucaspor

2013-2014 Gümüşordu

2014-2016 Altınordu

2016-2018 Freiburg

2018- Leicester City

2023- Atletico Madrid

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BAŞARILARI

Leicester City (2 Kupa)

FA Cup (1): 2021

Community Shield (1): 2021

PFA Yılın Premier Lig Takımı (1): 2020

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014 Türkiye U-18

2015 Türkiye U-19

2015 Türkiye U-20

2015 Türkiye U-21

2016- Türkiye