Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 21:47
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

İtalya temsilcisi Cagliari'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Mert Hakan Yandaş ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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