Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan iyi haber
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına 6 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de takip etti.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
3 OYUNCUDAN İYİ HABER
Mert Hakan Yandaş sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı.
Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavisinde sona gelindi. Kontrolleri iyi çıktı. Bugün antrenmanda yer almadılar. Ancak Hatayspor maçına yetişecekler.
Etiketler: #fenerbahçe #antrenman #hatayspor
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