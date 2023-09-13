'Çetnik selamı' verdiği iddia edilmişti... Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Dusan Tadic'ten yanıt!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Dusan Tadic, Sırp futbolcunun 'çetnik selamı' olarak yorumlanan fotoğrafına ilişkin konuştu.
Fenerbahçeli Sırp futbolcu Dusan Tadic'in çetnik selamı yaptığı ve bu sebeple Boşnak oyuncu Edin Dzeko ile aralarının bozulduğu iddialarının gerçek dışı olduğu öğrenildi.
SAMANDIRA'YA BİRLİKTE GELDİLER
NTV Spor'un haberine göre; çarşamba günkü idmana takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte gelen Tadic, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
İki oyuncu, haklarındaki spekülasyonlara karşılık, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal" diye karşılık verdi.
Edin Dzeko ise, "Tadic'le neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın" sözlerini sarf etti.
Tadic'in Sırbistan Milli Takımı'nın uçağında "çetnik selamı" verdiği iddia edilmişti.
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