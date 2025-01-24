Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten müjdeli haber
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, takımla antrenmanlara başladı.
Göztepe maçı öncesinde Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.
Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan İsmail Yüksek, sakatlığını atlattı ve Göztepe maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı.
TRT Spor'un haberine göre İsmail Yüksek'in Göztepe maçında kadroya alınması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlık yaşayan milli oyuncunun sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmişti.
Etiketler: #fenerbahçe #ismail yüksek #antrenman #sakatlık
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