Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber!

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında sarı kart gördü ve Lyon maçında cezalı duruma düştü. Mert, 69'da ise kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 20:02

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu.

Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Mert Müldür, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #mert müldür #Atletic Bilbao #uefa avrupa ligi
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