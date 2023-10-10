Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakat futbolcular milli arada dönüyor!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:37

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:37

Trendyol Süper Lig'e 8'de 8 ile başlayan Fenerbahçe'ye bir müjdeli haber de sakat oyunculardan geldi.

CENGİZ ÜNDER VE EMRE MOR DÖNÜYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrıl kalan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un milli ara sonrası hazır hale geleceği bildirildi.

Cengiz Ünder ve Emre Mor'un 22 Ekim Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Hatayspor maçında oynayabileceği aktarıldı.

"UMARIM KISA ZAMANDA DÖNERLER"

Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de deplasmanda 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası Cengiz Ünder ve Emre Mor'la ilgili gelen soruya cevap vermiş, "Türk oyuncusu elimizde az. Milli aradan sonra Emre ve Cengiz'in aramıza dönmesi kadro derinliği açısından katkı sağlayacak. Umarım kısa zamanda dönerler." ifadelerini kullanmıştı.