Fenerbahçe hem ligde hem de istatistiklerde liderliği bırakmıyor: Rakamlarla zirvede

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

16 resmi maçta 16 galibiyet alan Sarı-Lacivertliler istatistikleriyle de ön plana çıkıyor. Hücumda parlayan, savunmada rakiplere geçit vermeyen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa’da çıktığı 16 maçta 46 gol attı, topu sadece 7 kez ağlarında gördü. Sarı-Lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük ligi ile Süper Lig dikkate alındığında Bayern Münih (45.1) ve Tottenham’ın (42.6) ardından 38.4’le rakip ceza sahasında en çok topla buluşan 3. takım konumunda.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Savunmada üst düzey bir grafik çizen Sarı-Lacivertliler, ligdeki son 4 deplasman karşılaşmasında kalesini gole kapadı. F.Bahçe tarihinde ilk kez bu istatistiğe ulaştı. Kanarya, bu sezon ligde deplasmanda gol yemeyen tek takım. Kartal’ın öğrencileri 14 sezon sonra dış sahadaki 4’te 4’le en iyi deplasman başlangıcını tekrarladı. Kaleci Livakovic son 4 lig maçında gol yemedi. F.Bahçe önündeki ilk lig maçında Aykut Kocaman’ın 9’da 9’unu egale edebilir.