Muhteşem başlangıç: Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:40

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:40

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki tüm maçlarını kazanarak kendi rekorunu egale etti.

Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 6. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Daha sonra tempoyu düşüren sarı-lacivertliler, top kontrolünü elinde tutsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 45+3. dakikada Dusan Tadic, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da oyunun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte ise zorlandı. İsmail Kartal, maçın 74. dakikasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Rakibine ikinci yarıda da pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, skoru tutmayı bildi ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle lige 8'de 8 ile başlayan Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarladı.

Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda galibiyet serisini ise 16 maça taşıdı.

DZEKO GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 6. golünü attı.

Bosna Hersekli golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde 5, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.

Maçın 6. dakikasında takımının ilk golünü atan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 6, toplamda ise 8 gole ulaştı.

İSMAİL KARTAL SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Maçın son bölümünde Kartal lehine bağıran sarı-lacivertliler, "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.