Fenerbahçe'ye özel forma

Yayınlanma: 15.02.2025 - 16:28

Güncelleme: 15.02.2025 - 16:28

Lacivert zemine sahip bu özel forma, tasarımında yer alan kanarya detayıyla hem takımın şanlı tarihine saygı duruşunda bulunuyor, hem de Fenerbahçe’nin “daima zirveye hükmeden özgür ruhunu” simgeliyor.

Formanın görkemli bir kanarya desenine sahip dikkat çekici tasarımı, Fenerbahçe’nin kulüp kimliğine derinlemesine işlenmiş bu özel sembolü gururla yeniden ön plana çıkarıyor. Lacivert üzerine özgün bir tasarımla eklenen bu detay, kulübün zirve ruhunu ve sınırsız hedeflerini vurguluyor. Forma bu özellikleri ile taraftarlar için hem estetik hem duygusal bir anlam taşıyor.

PUMA, bu özel formanın tanıtımı için etkileyici bir kampanya filmi de hazırladı. Antalya Tazı Kanyonu’nun zirvesinde çekilen film; kulübün zirveye hükmeden görkemli duruşuna bir kez daha vurgu yapıyor. Filmde, genç jenerasyonun yıldız oyuncuları Recep Usta ve Pelin Uluksar, Fenerbahçe’nin cesur ve kararlı ruhunu etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

PUMA’nın Fenerbahçe için hazırladığı 2024/25 sezonu özel forması, şimdi sadece Fenerium mağazaları ve Fenerium.com sitesinde satışa sunuldu.