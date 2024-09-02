Mourinho kalmasını istemişti: Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu teklifi ortaya çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Brighton'a rekor bedelle sattığı Ferdi Kadıoğlu'nun kalması için yeni sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 10:05
Mourinho kalmasını istemişti: Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu teklifi ortaya çıktı!
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bonservisle Brighton'a göndermişti. Sarı-Lacivertliler, milli futbolcunun kalması için son ana kadar diretse de Ferdi Kadıoğlu'nun tutumu transferde belirleyici olmuştu.

Öte yandan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalması adına başarılı isme yeni sözleşme önerdiği iddia edildi.

SÖZLEŞME TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, ayrılmadan önce 1.5 milyon Euro kazanan Ferdi Kadıoğlu'na 4 milyon Euro teklif etti. Buna karşın İngiltere Premier Lig'de oynama hedefi olan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine "evet" dedi.

JOSE MOURINHO KALMASINI İSTEMİŞTİ

Jose Mourinho da Alanyaspor galibiyeti sonrası bu konuya değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi."

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçmişti.


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