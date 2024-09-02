Mourinho etkili oldu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, gelen teklifleri Jose Mourinho'nun isteğiyle reddettiği iddia edildi.
Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin de Premier Lig'den talipleri vardı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun ayrılığına Jose Mourinho'dan onay çıkmadı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 2023'te Parma'dan 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde için İngiliz ekipleri devrede.
MOURINHO'NUN SÖZÜ ETKİLİ OLDU
Haberde, Ferdi Kadıoğlu sonrası sol bek pozisyonunda formayı alan Jayden Oosterwolde, Premier Lig'den gelen tekliflere sıcak bakıyordu. Ancak Hollandalı futbolcu, Jose Mourinho'nun "Sana ihtiyacım var" sözü sonrası takımda kalmaya ikna oldu.
Yönetim ise Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda Premier Lig'den teklif gelmesi halinde ayrılığına izin verileceğinin sözünü verdi.
Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi var. Jose Mourinho'nun değişilmezlerinden olan Oosterwolde, oynanan 8 maçta da formayı giydi. Oosterwolde bu karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.
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