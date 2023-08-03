Fenerbahçe'ye transferden dev gelir: 1 milyar lirayı geçti

Yayınlanma: 03.08.2023 - 14:04

Güncelleme: 03.08.2023 - 14:04

Fenerbahçe, sattığı oyuncularla kasasını doldurdu.

Sarı lacivertliler, şimdiye kadar 5 oyuncu satışı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu transferlerden toplamda 47 milyon 950 bin euro gelir elde etti.

EN YÜKSEK GELİR ARDA GÜLER'DEN

Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle bonuslar dışında 20 milyon euro kazanç elde etti. Arda Güler transferinde 10 milyon euro'luk bir bonus maddesi de bulunuyor.

MACAR STOPERDEN 12 MİLYON EURO

Attila Szalai’yi Hoffeneim’a satan sarı lacivertliler, bu transferden 12 milyon 300 bin euro kasasına koydu.

KİRALIK OYUNCULAR DA KAZANDIRDI

Fenerbahçe, geçen sezon kiraladığı Berisha ve Bruma'dan da gelir elde etti.

Bruma’yı, Braga’ya gönderen sarı lacivertliler 6 milyon 500 bin euroyu kasasına koydu.

Berisha ile devam etme kararı alan Augsburg ise Alman oyuncu için Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödedi.

ROSSI'DEN 5 MİLYONLUK GELİR

Fenerbahçe'den MLS ekibi Columbus Crew’e transfer olan Diego Rossi, sarı lacivertli ekibin kasasına 5 milyon 150 bin euro koydu.