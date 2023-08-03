Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı

Brezilya Seria A Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:31
Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada oyuncunun kariyerine yönelik bilgilere yer verilirken, 31 yaşındaki forvet ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varıldığı belirtildi. 

Oyuncuya perşembe günü imza töreni düzenleneceği açıklandı.

FENERBAHÇE DE AYRILIĞI DUYURDU! 

Fenerbahçe de Joao Pedro'nun Gremio'ya transferini açıkladı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

Sarı-lacivertli formayla geçen sezon toplam 28 maça çıkan Pedro, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.


Gremio joao pedro fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ayrılığını açıkladı!
Mert Müldür, resmen Fenerbahçe'de!

Mert Müldür, resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona yakın

En Çok Okunan Haberler