Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı
Brezilya Seria A Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.
Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada oyuncunun kariyerine yönelik bilgilere yer verilirken, 31 yaşındaki forvet ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Oyuncuya perşembe günü imza töreni düzenleneceği açıklandı.
FENERBAHÇE DE AYRILIĞI DUYURDU!
Fenerbahçe de Joao Pedro'nun Gremio'ya transferini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."
Sarı-lacivertli formayla geçen sezon toplam 28 maça çıkan Pedro, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Patron acımadı, mahkeme işçiyi haklı buldu
- Bunu hak ettin Barış!
- 'Değişim makamın üzerinde'
- Metroda eşini bir kadınla gördü ortalığı birbirine kattı
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- Yılmaz Erdoğan'dan 20 yıl sonra bir ilk
- Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü: 2 isimle yollar ayrıldı
- Hatay'da kim aday olacak?