Fenerbahçe'ye UEFA'dan 'hoş geldin' parası!

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:29

Viyana'da aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, ilk yarıda İsmail Yüksek ile perdeyi açtı. Genç yıldıza asisti yapan İrfan Can iki golle de Kadıköy'de geceyi daha da keyifli hale getirdi. İkinci yarının ortalarında oyuna giren Mert Hakan Yandaş ise skoru ilan etti. Rakibin tek golü bir dakikalık dalgınlıkta Martins'ten geldi.

3.6 MİLYON EURO HOŞ GELDİN PARASI

UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Fanatik’in haberine göre sarı-lacivertli takım, 'ayakbastı' parası olarak 3.6 milyon Euro’yu kasasına koyacak.