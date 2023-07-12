Fenerbahçe Umut Nayir'i renklerine bağladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 07:29

Güncelleme: 12.07.2023 - 07:29

Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, golcü futbolcu Umut Nayir'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco yer aldı.

Umut Nayir'e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Umut Nayir

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Umut Nayir imza sonrası yaptığı açıklamada, "Mutlu ve gururluyum. Koca bir aile ve büyük sorumluluk var. Hepsine hazırım, beklentilerin üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise, "Çok mutluyuz. Türk merkezli yapılanmalar beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çok kaliteli, milli takım forması giyen, pırıl pırıl, çok değerli bir rakibimizdi yakın zamana kadar ama artık bizden birisi. Umut'u kadromuza dahil ettik. 3 kulvarda hep beraber ciddi bir mesai vereceğiz. Büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Umut Nayir, 2021 yılında bedelsiz olarak Giresunspor'a transfer olmuştu.

30 yaşındaki golcü oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 320 maçta 118 gol, 11 asist yapma başarısı gösterdi.