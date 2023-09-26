Fenomen Ronaldo yeniden dünyaevine girdi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:55

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:55

Brezilya'nın 47 yaşındaki efsane futbol oyuncusu Ronaldo, model nişanlısı 33 yaşındaki Celina Locks ile İbiza'da evlendi. Bu nikah ile Ronaldo, 3. kez dünya evine girmiş oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, yedi yıl önce sevgili olan çift, nikah görüntülerini sosyal medyada yayımladı. Çift, sosyal medya paylaşımında "birden fazla kutlamayla dolu bir haftanın başlangıcını yaptık" ifadesinde bulundu.

İspanya ikinci lig takımlarından Real Valladolid'in başkanı olan Ronaldo, kiliseye girmeden önce hayranlarıyla özçekim pozu verdi. Çiftin nikahını ilk kutlayan ise Ronaldo'nun ikinci eşi Milene Domingues oldu.

Eski Real Madrid ve Inter forveti daha önce, mühendislik öğrencisi Maria Beatriz Antony ve eski futbolcu Milene Domingues ile evlenmişti. Ronaldo, 2005'te model Daniella Cicarelli ile Fransa'daki bir şatoda bir düğün düzenlemiş, ancak daha sonra her ikisi de önceki partnerlerinden boşanmalarını tamamlamadıkları için resmi olarak karı koca olmadıkları ortaya çıkmıştı.

İlk eşi Milene'den Ronald isminde bir oğlu, ikinci eşi Maria'dan ise Maria Sofia ve Maria Alice isminde iki kızı olan Ronaldo'nun, Michele Umezu adındaki bir başka kadından Alexander isminde bir oğlu daha olduğu öğrenilmişti.

Ronaldo, Alexander'ın babası olduğunu öğrendikten sonra vazektomi (sperm kanallarının kesilmesi) yaptırdığını açıklamıştı.