Kylian Mbappe, Fenomen Ronaldo'yu yakalamak üzere!

18 Aralık 2022 Pazar, 20:18

Katar'da düzenlenen ve Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finali müthiş bir heyecana sahne oldu.

Maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın son bölümüne 2-0 öne giren Arjantin, 97 saniye içinde gelen Mbappe'nin 2 golüyle sarsıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 7 gole ulaşan Kylian Mbappe, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu.