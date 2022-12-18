Kylian Mbappe, Fenomen Ronaldo'yu yakalamak üzere!
2022 FIFA Dünya Kupası finalinin normal süresinde 2 gol atan Fransız Kylian Mbappe, fenomen Ronaldo Nazario'yu yakalamak üzere.
Katar'da düzenlenen ve Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finali müthiş bir heyecana sahne oldu.
Maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın son bölümüne 2-0 öne giren Arjantin, 97 saniye içinde gelen Mbappe'nin 2 golüyle sarsıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda 7 gole ulaşan Kylian Mbappe, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu.
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