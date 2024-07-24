Ferdi Kadıoğlu, Jose Mourinho'yu iki kelime ile anlattı!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, deplasmanda 4-3 kazandıkları Lugano maçının ardından görüşlerini aktardı. Kadıoğlu, Jose Mourinho hakkında, "Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir" ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ağlarını sarsan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Ferdi Kadıoğlu karşılaşmayla ilgili, "Zor bir maç ve zor bir başlangıç oldu, erken gol attılar. İlk yarıyı çok iyi geçirmedik ama ikinci yarı oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Sadece son yediğimiz gole gerek yoktu. Ayrıca 200. maçıma çıktığım için çok mutluyum" dedi.
"MOURİNHO ÖZEL BİRİ"
Teknik direktör Mourinho ile ilgili konuşan yıldız isim, "Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir" yorumunu yaptı.
Ferdi, "Mourinho'yu iki kelime ile anlatabilir misin?" şeklinde gelen soruya ise "Özel biri" cevabını verdi.
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