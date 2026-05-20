Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur: Sezonun en iyisi seçildi

20.05.2026 15:18:00
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun futbolcusu ödülünü kazandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezonun oyuncusu seçildi.

Amex Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde, erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.

26 yaşındaki futbolcu, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük" dedi.

Bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan milli futbolcu, 1 de gol attı.

