Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, Nottingham Forest deplasmanında güldü!

30.11.2025 19:13:00
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Nottingham Forest ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 2-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Maxim De Cuyper ve 88. dakikada Stefanos Tzimas kaydetti.

FERDİ KADIOĞLU FORMA GİYDİ

Brighton forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımı adına sahanın iyilerinden biri oldu.

Son 4 maçta 10 puan toplayan Brighton, puanını 22'ye yükseltti ve ilk 4 mücadelesini sürdürdü. Nottingham'ın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 12 puanda kaldı.

Brighton, gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak. Nottingham ise Wolves deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #ferdi kadıoğlu #nottingham forest #brighton

