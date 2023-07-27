Ryan Kent: 'Pozitif bir performans oldu'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:37

Güncelleme: 27.07.2023 - 07:37

Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, Zimbru ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İngiliz oyuncu, "Öncelikle bizim için pozitif bir performans oldu. Maça çok hızlı başlangıç yaptık. 2. golden sonra biraz benzinimiz bitti diyebilirim ama hala gelişim sürecindeyiz. Ama oyun stilimizi göstermeyi başardık. İstediklerimizi saha içinde uyguladık. Umarım bu tarz atmosferleri daha sık yaşarız" dedi.

"OYUNU KOLAYLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIK"

Hava sıcaklığı hatırlatılan Kent, "Bu şartlar altında oynamak zor. Bu koşullar iki takım için de geçerli. Önemli olan sahada oyun üstünlüğünü yakalamak, topa sahip olmak ve rakibi koşturmak, biz de bu şekilde kendimiz açısından oyunu mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalıştık ve bunu da başardık" diye konuştu.