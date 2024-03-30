Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, bireysel saha çalışmalarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:14
Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'ndan haber geldi.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından stadyumdan sekerek ayrılan milli futbolcu, saha çalışmalarına başladı.

Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosunda da çıkartılmıştı.

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 41 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.


ferdi kadıoğlu haberleri fenerbahçe haberleri antrenman haberleri sakatlık haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'

Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'
YSK üyeleri seçimi “Kokpit” ekranından takip edecek

YSK üyeleri seçimi “Kokpit” ekranından takip edecek
Okan Bayülgen'den 'sığınmacı' açıklaması: 'Aslında aynı kaderi paylaşıyoruz'

Okan Bayülgen'den 'sığınmacı' açıklaması: 'Aslında aynı kaderi paylaşıyoruz'
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
'Ramazan' sahnesi gündem olmuştu... 'Kızıl Goncalar'ın yönetmeninden eleştirilere yanıt: 'Hayatın içinde böyle insanlar var'

'Ramazan' sahnesi gündem olmuştu... 'Kızıl Goncalar'ın yönetmeninden eleştirilere yanıt: 'Hayatın içinde böyle insanlar var'
Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…

Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…
Cilt yaşlanmasına doğal çözümler: Genç ve sıkı bir cilt için uygulayabileceğiniz 4 kür!

Cilt yaşlanmasına doğal çözümler: Genç ve sıkı bir cilt için uygulayabileceğiniz 4 kür!
Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü