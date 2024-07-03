Ferdi Kadıoğlu, turnuva rekorunu kırdı!
A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırdı.
EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşamda Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
TURNUVA REKORU KIRDI
Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırmayı başardı.
TÜM İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE
Yıldız oyuncu bu başarısının yanı sıra Avusturya karşısında 71 kez topla buluşarak en çok topla buluşan isim, 10 kez ikili mücadele kazanarak en çok ikili mücadele kazanan isim, 6 başarılı müdahale yaparak en çok başarılı müdahale yapan isim ve 3 faul kazanmasıyla birlikte maç içerisinde en çok faul kazanan isim oldu.
Spor Haberleri
- 'Tüm Türkiye kurtardı'
- Ferdi Kadıoğlu, turnuva rekorunu kırdı!
- Fernando Muslera'dan Mert Günok ve Arda Güler paylaşımı!
- A Milli Takım, tarihinde üçüncü kez çeyrek finalde!
- Marmaray makinisti treni durdurdu!
- ‘Demir’ yumruk Merih
- Ralf Rangnick'ten Mert Günok'a büyü övgü!
- Vincenzo Montella'dan 2008 benzetmesi!
- A Milli Takım'ın başarısı coşkuyla kutlandı!
- Ferdi Kadıoğlu: 'Hollanda'yı yenmek istiyoruz'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- Kira sözleşmelerinde 'TEFE-TÜFE' bilmecesi
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'