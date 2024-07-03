Ralf Rangnick'ten Mert Günok'a büyü övgü: 'Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı'

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, EURO 2024'te A Milli Takımımıza elendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 01:08
Ralf Rangnick'ten Mert Günok'a büyü övgü: 'Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı'
Abone Ol google-news

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, EURO 2024'te A Milli Takımımıza elendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

66 yaşındaki Alman teknik adam karşılaşmanın ardından "Uzatmalara gitseydi biz kazanırdık." ifadelerini kullandı.

MERTGÜNOK'A BÜYÜK ÖVGÜ

Mert Günok'u İngiliz kaleci Gordon Banks'a benzeten Rangnick "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." açıklamasını yaptı.


A Milli Takım haberleri ralf rangnick haberleri EURO 2024 haberleri Avusturya haberleri

İlgili Haberler

İşte bu kadar! Çeyrek finaldeyiz... Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika! Avusturya 1-2 Türkiye

İşte bu kadar! Çeyrek finaldeyiz... Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika! Avusturya 1-2 Türkiye
Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!

Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
Elmas gibi parlıyor! Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı!

Elmas gibi parlıyor! Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler