Ralf Rangnick'ten Mert Günok'a büyü övgü: 'Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks vardı'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 01:08

Güncelleme: 03.07.2024 - 01:08

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, EURO 2024'te A Milli Takımımıza elendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

66 yaşındaki Alman teknik adam karşılaşmanın ardından "Uzatmalara gitseydi biz kazanırdık." ifadelerini kullandı.

MERTGÜNOK'A BÜYÜK ÖVGÜ

Mert Günok'u İngiliz kaleci Gordon Banks'a benzeten Rangnick "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." açıklamasını yaptı.