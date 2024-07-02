Virgil van Dijk'tan Türkiye açıklaması!

Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, Romanya'yı mağlup ettikleri maçın ardından Türkiye açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 21:38
Virgil van Dijk'tan Türkiye açıklaması!
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Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, Romanya'yı mağlup ettikleri maçın ardından Türkiye açıklamasında bulundu.

Tecrübeli stoper, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir rakip olduğunu söyledi.

'ZOR BİR RAKİP'

Virgil van Dijk, "Bizi şaşırtmalarına izin vermemeliyiz. Bakalım çeyrek finalde kiminle eşleşeceğiz, Türkiye çok zor bir rakip" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın rakibi, saat 22.00'de oynanacak Avusturya-Türkiye maçının galibi olacak.


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