Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan'dan EURO 2024 sözleri

Yayınlanma: 01.06.2024 - 14:05

Güncelleme: 01.06.2024 - 14:05

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Riva Tesisleri'nde düzelenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"En büyük hedefim Almanya'daki turnuvada oynamaktı. Daha son kadro açıklanmadı ama inşallah bu günleri göreceğiz. Milletimizle birlikte inşallah güzel şeyler başaracağız. Dortmund kapımın önü sayılır, iyi hazırlanıyoruz."

"GRUPTAKİ 3 MAÇ KENDİ ELİMİZDE"

"İyi oynadığımızda skoru yakalayabiliyoruz. Başarı bizim elimizde, bunun için çok iyi hazırlanıyoruz. Bazı faktörler rakibe de bağlık ancak grupta üç maç kendi elimizde."

"ORTA SAHADA DAHA RAHATIM"

"Bu sezon sürekli farklı pozisyonlarda oynadım. Yeni pozisyon aradılar, ben aramadım ama buldular. Orta sahada daha çok oynadım. Geçmişte stoper oynadım. Sağ bek oynadım bu yıl. Üç pozisyonda da rahatım. Bir pozisyon seçersek, orta sahada daha rahatım."

"HOCALARIMIZ VİDEO ANALİZİNİ ÇOK İYİ YAPTI"

"Hazırlık maçlarında kaybettik ancak mağlubiyetten alacağınız ders bazen çok değerli oluyor. Hocalarımız da çok çalışıyor, her gün toplantıdalar. Video analizi de çok iyi yapmışlar."

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Almanya'da ve çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Onlarla birlikte mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. "Ligdeki rekabet sona erdi. Hepimiz Avrupa Şampiyonası'na konsantre olmuş durumdayız."

"SOL KANADI TERCİH EDERİM"

"Son iki hazırlık maçı bizler için ders oldu. En azından turnuvada böyle bir şeyle karşılaşmamak adına ders aldık. En iyi pozisyonum neresi diye sorarsanız solu tercih ederim.