Son Dakika: A Milli Takım'da flaş sakatlık: Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika haberi... A Milli Takım'da sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:20
Son Dakika: A Milli Takım'da flaş sakatlık: Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sol ayak başparmağı kırılan Enes Ünal'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında aldığı darbenin ardından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen milli futbolcunun sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Yaşadığı sakatlığın EURO 2024 süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden Enes, A Milli Takım'ın geniş kadrosundan çıkarıldı.


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