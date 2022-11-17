Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı
Trabzonspor; Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a Abdülkadir Ömür için yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."
HÜSEYİN TÜRKMEN'E YENİ SÖZLEŞME
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O sorular karşısında suspus!
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu