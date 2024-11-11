Eski hakemler Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı: Fenerbahçe'nin golünde elle oynama var mı?

Fenerbahçe'nin 3. golünde Tadic'in pozisyonu ofsayt mı?

Bülent Yıldırım: Tadic temas etse zaten ofsayttı. Toptan kaçınmak için kaleciyi yanıltsaydı yine ofsayttı. Kalecinin görüş açısını tamamen kapatsaydı yine de ofsayttı. Bir temas yok, iki tane Sivassporlu oyuncu, Tadic'ten önce görüşü kapattı. Açık bir hamle, acık bir gecikmeye sebep olmuyor. Sübjektif bir karar varsa maç görevlisinin kararına saygı duyulur. Gol temiz.

Deniz Çoban: Bülent Hocamın saydığı kriterler içinde bir de şu var, top ofsaytta oyuncu olan şeklen ve kaleci, aynı çizgi üzerinde mi? Aynı çizgi üzerinde. Kaleciye ne kadar yakınsa o kadar çok ofsaytı düşünüyorsun. Bir kriter uyuyor, bir başka kriter uymuyor. Kaleci bir an için sola yatıp doğruluyor. Sola yatıp doğrulmasına sebep Fenerbahçeli de olabilir, kendi takım arkadaşı da... Kaleci topu son anda görüyor. Tamamen karmaşık, her türlü görüşe saygı duyulacak bir pozisyon. Tertemiz gol diyemiyorum, ofsayt da diyemiyorum. Hakem yorumunu kabul etmek gerekir. Ben ofsayta daha yakınım ama sahadaki karar esastır. VAR'ın bu pozisyonla hiç işi yok.

Bahattin Duran: Çok sübjektif ve ortada bir pozisyon. Tadic, kaleciye yakın olsaydı ofsayt derdik. Ben kaleci duruyor, göremiyor, sola yatıp sonra sağa sekiyor ya kaleci zaman kaybediyor, etkileniyor. Ofsayta yakınım ama UEFA, tüm eğitimlerinden bu tür pozisyonlarda daha çok gole prim tanınmasını hakemlere ve yardımcı hakemlere iletiyor. Özellikle belirtiyorum bunu. Gol kararı yanlış diyemeyiz. Yardımcı, bayrak kaldırsaydı VAR'a ona da karışamazdı.