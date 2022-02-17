Ferdi Kadıoğlu'ndan yeni sözleşme açıklaması

17 Şubat 2022 Perşembe, 23:34

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy’de Slavia Prag’a 3-2 yenildi.

Müsabakanın 45. dakikasında Traore’nin golüyle 1-0 öne geçen Çekya ekibine sarı-lacivertliler 58. dakikada Pelkas ile cevap verdi.

Slavia Prag 62. dakikada Oscar ve 64. dakikada Lingr’ın attığı gollerle skoru 3-1’e getirirken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar Ferdi Kadıoğlu haricinde tüm futbolcuları ıslıklarken maçın 83. dakikasında Ferdi Kadıoğlu takımının 2. golünü kaydetti.

Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasından 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı. Konferans Ligi’nde ikinci maç ise 24 Şubat’ta Çekya’da oynanacak.

FERDİ'DEN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Taraftarın büyük desteğini alan Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağına da değindi.

24 Şubat'ta oynanacak rövanş karşılaşması için Ferdi Kadıoğlu, iddialarının devam ettiğini belirterek "İkinci yarıda 1-1'i yakaladık ama basit gollerle avantajı kaybettik. Hala hayattayız. Futbolda her şey mümkün. Haftaya iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum." dedi.

Taraftarın kendisi lehine yaptığı tezahüratlar için genç futbolcu, "Taraftarlarımızın bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat konularını menajerim takip ediyor ben sadece Fenerbahçe'ye konsantre oluyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Kadıoğlu'nu sol bek pozisyonda oynatmasına yönelik eleştiriler gelmişti. Ferdi, kendisine sorulan bu soruyu, "Bu sezon çok farklı pozisyonda oynadım. Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat. Hocamız bana güveniyor. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok." diye yanıtladı.

Kadıoğlu, kendisine yöneltilen sözleşme sorusuna ise "Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı onlara minnettarım. Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Menajerim, Fenerbahçe'yle olan görüşmelerini ilerletiyor. Menajerim ve Fenerbahçe'nin gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim. Ben şu an Fenerbahçe'ye odaklıyım." yanıtını verdi.

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